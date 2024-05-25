Yozgat’ta ilkbahar mevsiminde yağışların artmasıyla canlanan doğa farklı tonlara büründü. Güneşin yüzünü göstermesiyle papatya çiçekleri tabiatı süsledi.

Kıraç alanlardan, yol kenarlarından ve hububat ekili alanlarda büyüyen papatyalar görselliği yanında şifa kaynağı da oluyor.

Doğadan toplanan papatyalar çay yapılarak birçok hastalığa şifa oluyor.

Papatya çayı, papatya çiçeklerinin kurutulması sonucunda elde edilen ve vücuda çeşitli faydaları olan bir çiçektir. İçeriğinde kafein bulundurmaması nedeniyle genellikle siyah ya da yeşil çay yerine tercih edilir. Antioksidan özelliği ile kalp ve damar hastalıklarının yanında çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

PAPATYA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Papatya çayının antiinflamatuar etkisi, iltihaplanmayı azaltma, ishal ve mide şişkinliği gibi gastrointestinal sorunları hafifletme, artrit ağrılarını dindirme ve sakinleştirici etkisi ile depresyonu bastırıp, iyi bir uykuyu teşvik etme gibi faydalar sağlar.

Papatya çayının faydaları genel olarak şunlardır:

İltihapları giderir ve yaraları iyileştirir: Papatya çayı, antiinflamatuar etkisiyle vücuttaki iltihapları gidermesi ve yaraları iyileştirmesiyle bilinir.

Sindirim sağlığını iyileştirebilir: Antispazmodik olarak işlev görebilen papatya çayı ishale neden olan mide spazmlarını azaltabilir ve gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) semptomlarını hafifletebilir.

Adet öncesi gerginlik sendromu belirtilerini hafifletebilir: Papatya çayı anti-inflamatuar, antispazmodik ve anti-anksiyete özellikleri ile adet öncesi gerginlik (PMS) sendromu belirtilerini bastırmada etkili olabilmektedir.

Stres ve kaygıyı azaltarak sakinleştirir: İçerdiği anksiyolitik bileşiği sayesinde papatya çayı, stres ve kaygı durumlarını azaltarak depresyona iyi gelerek kişiyi sakinleştirir.

Daha rahat bir uykuyu teşvik eder: Apigedin adı verilen antioksidanlar içeren papatya çayı, uykusuzluk sorunuyla mücadele eden kişiler için önerilir. Yatmadan 1 bardak papatya çayı içmek uykusuzluğa iyi gelerek uyku kalitenizi artırabilir.

Soğuk algınlığına iyi gelir: Antibakteriyel, antiviral ve antimikrobiyal özellikle taşıyan papatya çayı, soğuk algınlığının sebep olduğu öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomları azaltarak soğuk algınlığına iyi gelir.

İshale karşı etkilidir: Antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinen papatçayı, mide rahatsızlıklarıyla birlikte ishal sorunu yaşayan kişiler için önerilen bir doğal bitki çayıdır. Ayrıca papatya çayı, mide astarını rahatlatmaya ve bağırsakta gaz oluşumunu önlemeye yardımcı olan antispazmodik ve gaz giderici özellikler içerir. Bir fincan papatya çayı içmek mide rahatsızlığına, şişkinliğe, hazımsızlığa ve karın gazına iyi gelir.

Kalp hastalıkları riskini düşürür: Antioksidan sınıfına giren flavonlar açısından zengin bir doğal bitki olan papatya, çay formunda tüketildiğinde kan basıncı ve kolesterolü düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürebilir.

Diyabet tedavisinde tercih edilir: Antinflamatuar özellikleri sayesinde kan şekerinin yükseldiği durumlarda pankreas hücrelerinde meydana gelen hasarı önleyen papatya çayı, diyabet hastaları için içilmesi önerilen bitki çayları arasında yer alır.

Egzama ve cilt problemlerini giderir: Anti alerjik ve anti mikrobiyal özelliklere sahip olan papatya çayını tüketerek egzama ve sivilce gibi cilt problemlerinin meydana getirdiği şikayetlerden kurtulabilirsiniz.

Anti kanser etkisi söz konusudur: Antioksidan apigenin içeren papatya çayı, özellikle meme kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve rahim kanserinin meydana getirdiği kanser hücreleriyle savaşma özelliğine sahiptir.

PAPATYA ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİ?

Papatya çayının tüketimi kişinin bireysel tercihlerine ve ihtiyaçlarına yönelik değişiklik gösterebilir. Örneğin, uykuya geçişi kolaylaştırmak veya diğer uyku problemleri için gece saatlerinde kullanılabilir. Hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim problemlerinde yemeklerden sonra, günlük stres seviyesini azaltmak için de günün her saati içilebilir. Papatya çayı demlendikten sonra direk içilebilir, bal veya bitkisel tatlandırıcılar katarak da tüketilebilir. Papatya çayına ayrıca limon dilimleri atarak da farklı bir aroma elde edilebilir.

Papatya çayı genel olarak hoş bir koku ve tada sahip bitkisel bir çaydır ve tüketim şekli kişisel tercihlere göre belirlenebilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise papatya çayının demleme süresidir. Demleme süresini kısa tutarak çayın lezzetinden ve faydalarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün olabilir.

PAPATYA ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Papatya çayını olması gerektiği kadar tüketmek, hem içim keyfinden hem de olası faydalarından yararlanmak için önemli bir faktördür. Çayın net bir kullanım şekli olmasa da, genellikle günde 2-3 kez tüketilmesi önerilir. Belirtilen dozlardan daha fazla tüketilmesi, çayın faydalarının azalmasına veya birtakım alerjik semptomların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Papatya çayını hazırlama önerisi ise aşağıdaki gibidir:

Bir fincanın içine ortalama 1 tatlı kaşığı kuru papatya koyulur.

Üzerine yaklaşık olarak 200-250 milim sıcak su eklenir.

Fincanın üzeri bir kapakla veya benzeri bir materyalle kapatılır.

Papatya çayı 10-15 dakika demlendikten sonra süzülür.

Hazırlanan papatya çayı tercihe bağlı olarak, sade veya tatlandırılarak içilir.

Herhangi bir alerjik durum veya hamilelik-emzirme varsa kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir. En uygun tüketim önerisi ve miktar bilgisi doktorlar tarafından verilebilir.

PAPATYA ÇAYININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Papatya çayı genel olarak güvenli kabul edilir ve çoğu insan için herhangi bir yan etkiye sebep olmaz. Ancak papatya ailesindeki diğer çiçeklerden olan kanarya otu ve krizantem gibi çiçeklere alerjisi olanların alerjik reaksiyon geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir. Papatya çayının gözlerle temas etmesi halinde de gözlerin tahriş olmasına veya göz zarının iltihaplanıp konjonktivit durumuna sebep olabilir. Bunun dışında, papatya çayını tüketmesi önerilmeyen risk grubundaki kişilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Hamileler ve emziren kadınlar, küçük çocuklar, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar.

Papatya çayının yan etkileri nadirdir ve toksik etkisi veya hayatı tehdit eden boyutları saptanmamıştır. Papatya çayının olası yan etkileri ve kullanımının uygunluğunun öğrenilmesi için bir sağlık profesyoneline danışmak gerekir.