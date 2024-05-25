Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın Eşi Arzu Özkan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen ve çocuk evlerinde misafir edilen çocukların kıyasıya yarıştığı Yemek Yarışması'na katıldı.

Jüri Üyeliği'ni Arzu Özkan, Emniyet Müdürü Recep Tecimer'in Eşi Sevda Tecimer, Yozgat Gastronomi Derneği Başkanı Uğur Eren Taşkesen ve Yozgat Gastronomi Derneği Pasta Şefi Pınar Kılıç'ın yaptığı yarışmada 33 puan alan Hilal Çocuk Evi'nde kalan çocuklar birinci oldu.

Arzu Özkan, tüm çocukları tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.