Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla vekâletle kurban ve yaz Kur'an kursları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Zekât Hizmetleri Dair Başkanı Turgut Erhan, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, daire personeli, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı

Programın açılış konuşmasında önceki yıllarda Yozgat’ta sürdürülen vekâletle kurban organizasyonu hakkında bilgi veren İl Müftüsü Gülden, “Türkiye Diyanet Vakfımız 1993 yılından bu yana vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapmaktadır. İslam coğrafyasında, dünya üzerinde din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın milletimizin gönül zenginliğinin ulaştırıldığı bir ibadettir kurban. Dolayısıyla vakfımızın bu çalışmayı yürütürken göstermiş olduğu birçok hassasiyeti özellikle bu toplantılar vesilesiyle duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

Gülden, “Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfımız Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte bu Kurban Bayramı’nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini Filistin başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıyacak. Bu sene Vakfımız ülkemizde 81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere dünyanın 82 ülke 318 bölgesine milletimizin kurban emanetlerini ulaştıracak. Hz. İbrahim’in sadakati, Hz. İsmail’in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatmaktayız. Filistin’de aylardır süren bir savaş devam ediyor. Orada ki kardeşlerimize halkımızı gerek camilerden gerek diğer kanallardan hayra davet ettik. İlimizden ciddi rakamlar bu yolla Filistinli kardeşlerimize destek olarak gitti. İl genelinde Türkiye Diyanet Vakfımızın hesaplarına Filistin’de ki zulüm süreci başladığından bu yana sadece resmi kanallardan bizim hesaplarımıza ve Diyanet Vakfı hesaplarına aktarılan ücretler var. Vekaletle kurban kesecek vatandaşlarımızın Filistin kaydını da düşerek vekaletlerini bu yönde vermelerini istiyorum. Diğer İslam coğrafyasının Afrika başta olmak üzere farklı bölgelerde kurbanlar kesiliyor. Bu vekaletle kesilen kurbanların bir bölümü de ilimiz ve Türkiye içerisinde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere hafızlık eğitimi alan ve mali imkanları daha alt seviyede olan çocuklarından oluşuyor. Bu öğrencilerimiz için de kesilen kurbanların bir bölümü de pay olarak hafızlık Kur’an kursuna dağıtılıyor. Vekaletle kurban kesimini yürütecek vatandaşlarımız şundan emin olsun bu vekaletleri istedikleri ülkeleri bizzat kesilmek suretiyle eğer ülkemiz içerisinde kesilmesini istemişlerse ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere eğitim gören çocuklarımız için harcandığı konusunda emin olmalarını istiyorum. Bu vesileyle her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yıllardır sistematik olarak devam eden, 7 Ekim’den beridir de artarak süren soykırıma ve zulme uğrayan, canlarına ve mallarına kast edilen, insanlık dışı muamelelere maruz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde kurban yardımlarıyla da yanlarında olacağız. Kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve 82 ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TATİLLERİ VERİMLİ GEÇECEK”

Yaz Kur’an kurslarının önemine de değinen Gülden, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri gerektiğini belirterek, “Çocuklarımızın ellerinde Elif-ba cüzleri ve Kur’an-ı Kerimlerle camilere koştukları, kalplerinin Kur’an’ı öğrenme heyecanıyla attığı, İslam’ın güzelliklerinin yeşertildiği bir dönem olsun” ifadelerini kullandı.

Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Turgut Erhan ise toplantıda “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalarına Erhan şu ifadeleri kullandı, “Kurban ibadeti toplum içerisinde birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekişmesine katkı sağlar, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Kontrol ve denetimden uzak olan, araştırılmadan vekâleti verilen her mali ibadet istismara açıktır.”

Diyanet İşleri Başkanlığı vekâletle kurban hizmetinin Din İşleri Yüksek Kurulunun mütalaa, karar ve fetvaları, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün planlama ve koordinesi, Türkiye Diyanet Vakfının icrası ekseninde yürütüldüğünü belirten Erhan, Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda katılımlarından dolayı Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Turgut Erhan’a teşekkür eden Gülden, hediye takdiminde bulundu.