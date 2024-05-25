Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Işıkhan, birçok konuya değindi.

Bakan Işıkhan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." dedi.

EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olduğunu ifade eden Işıkhan, önümüzdeki 5 yıl içinde 2,5 milyon kişinin daha emekli olacağını belirtti. Bu kapsamda emeklilik sistemine dahil olanların sayısının hızla arttığını vurguladı.

Kamu sektöründe alınan tasarruf tedbirleri hakkında da konuşan Işıkhan, kamuda servislerin kaldırılması konusunu değerlendirdi. "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız." diyen Işıkhan, temel hedeflerinin Türk lirasının verimini artırmak ve satın alma gücünü yükseltmek olduğunu belirtti. Enflasyon düştükçe refah düzeyinin de artacağını ifade eden Işıkhan, bu çerçevede kalıcı refahı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli bulunduğunu belirterek, emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için kamu ve özel sektörle anlaşmalar yapıldığını açıkladı. "Haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.