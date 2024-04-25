Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:08 05:42 12:44 16:31 19:36 21:03
Akdağmadeni 04:05 05:38 12:39 16:26 19:31 20:58
Aydıncık 04:05 05:39 12:42 16:29 19:34 21:02
Boğazlıyan 04:09 05:41 12:42 16:28 19:33 20:59
Çandır 04:08 05:40 12:41 16:27 19:32 20:58
Çayıralan 04:07 05:39 12:40 16:27 19:32 20:58
Çekerek 04:05 05:39 12:41 16:28 19:33 21:01
Kadışehri 04:04 05:38 12:40 16:27 19:32 21:00
Saraykent 04:06 05:39 12:41 16:28 19:33 21:00
Sarıkaya 04:07 05:40 12:41 16:28 19:33 20:59
Şefaatli 04:10 05:43 12:44 16:30 19:35 21:02
Sorgun 04:07 05:40 12:42 16:29 19:34 21:01
Yenifakılı 04:10 05:42 12:43 16:29 19:34 21:00
Yerköy 04:10 05:43 12:45 16:32 19:37 21:04