Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:08     05:42     12:44     16:31     19:36     21:03

Akdağmadeni    04:05     05:38     12:39     16:26     19:31     20:58

Aydıncık             04:05     05:39     12:42     16:29     19:34     21:02

Boğazlıyan         04:09     05:41     12:42     16:28     19:33     20:59

Çandır                 04:08     05:40     12:41     16:27     19:32     20:58

Çayıralan            04:07     05:39     12:40     16:27     19:32     20:58

Çekerek              04:05     05:39     12:41     16:28     19:33     21:01

Yozgat namaz vakitleri 23 Nisan 2024 Salı Yozgat namaz vakitleri 23 Nisan 2024 Salı

Kadışehri            04:04     05:38     12:40     16:27     19:32     21:00

Saraykent           04:06     05:39     12:41     16:28     19:33     21:00

Sarıkaya              04:07     05:40     12:41     16:28     19:33     20:59

Şefaatli                04:10    05:43     12:44     16:30     19:35     21:02

Sorgun                04:07     05:40     12:42     16:29     19:34     21:01

Yenifakılı            04:10     05:42     12:43     16:29     19:34     21:00

Yerköy                04:10     05:43     12:45     16:32     19:37     21:04

Kaynak: Haber Merkezi