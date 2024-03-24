Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:07     06:31     12:52     16:20     19:04     20:22

Akdağmadeni    05:03     06:26     12:48     16:16     18:59     20:18

Aydıncık             05:04     06:29     12:50     16:18     19:02     20:21

Yozgat hava durumu 23 Mart 2024 Yozgat hava durumu 23 Mart 2024

Boğazlıyan         05:06     06:29     12:50     16:18     19:02     20:19

Çandır                 05:05     06:28     12:49     16:17     19:01     20:18

Çayıralan            05:04     06:27     12:49     16:17     19:00     20:18

Çekerek              05:03     06:28     12:49     16:17     19:01     20:20

Kadışehri            05:02     06:27     12:48     16:16     19:00     20:18

Saraykent           05:04     06:28     12:49     16:17     19:01     20:19

Sarıkaya              05:05     06:28     12:50     16:18     19:01     20:19

Şefaatli                05:07    06:31     12:52     16:20     19:04     20:22

Sorgun                05:05     06:29     12:51     16:18     19:02     20:21

Yenifakılı            05:07     06:30     12:51     16:19     19:03     20:20

Yerköy                05:08     06:32     12:53     16:21     19:05     20:23

Kaynak: Haber Merkezi