Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:07 06:31 12:52 16:20 19:04 20:22

Akdağmadeni 05:03 06:26 12:48 16:16 18:59 20:18

Aydıncık 05:04 06:29 12:50 16:18 19:02 20:21

Boğazlıyan 05:06 06:29 12:50 16:18 19:02 20:19

Çandır 05:05 06:28 12:49 16:17 19:01 20:18

Çayıralan 05:04 06:27 12:49 16:17 19:00 20:18

Çekerek 05:03 06:28 12:49 16:17 19:01 20:20

Kadışehri 05:02 06:27 12:48 16:16 19:00 20:18

Saraykent 05:04 06:28 12:49 16:17 19:01 20:19

Sarıkaya 05:05 06:28 12:50 16:18 19:01 20:19

Şefaatli 05:07 06:31 12:52 16:20 19:04 20:22

Sorgun 05:05 06:29 12:51 16:18 19:02 20:21

Yenifakılı 05:07 06:30 12:51 16:19 19:03 20:20

Yerköy 05:08 06:32 12:53 16:21 19:05 20:23