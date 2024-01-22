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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:23 07:50 12:57 15:31 17:54 19:16

Akdağmadeni 06:18 07:46 12:53 15:27 17:50 19:12

Aydıncık 06:21 07:49 12:55 15:28 17:51 19:14

Boğazlıyan 06:21 07:47 12:55 15:31 17:54 19:15

Çandır 06:21 07:47 12:55 15:31 17:54 19:15

Çayıralan 06:19 07:46 12:54 15:29 17:52 19:13

Çekerek 06:20 07:48 12:54 15:28 17:51 19:13

Kadışehri 06:19 07:47 12:53 15:27 17:50 19:12

Saraykent 06:20 07:47 12:54 15:29 17:51 19:13

Sarıkaya 06:20 07:47 12:55 15:30 17:52 19:14

Şefaatli 06:23 07:50 12:57 15:32 17:55 19:17

Sorgun 06:21 07:49 12:56 15:30 17:52 19:14

Yenifakılı 06:22 07:48 12:56 15:32 17:55 19:16

Yerköy 06:24 07:51 12:58 15:33 17:56 19:17