Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:23     07:50     12:57     15:31     17:54     19:16

MHP Yozgat'ta adaylığı konuşuluyor: Ömer Açıkel kimdir? MHP Yozgat'ta adaylığı konuşuluyor: Ömer Açıkel kimdir?

Akdağmadeni    06:18     07:46     12:53     15:27     17:50     19:12

Aydıncık             06:21     07:49     12:55     15:28     17:51     19:14

Boğazlıyan         06:21     07:47     12:55     15:31     17:54     19:15

Çandır                 06:21     07:47     12:55     15:31     17:54     19:15

Çayıralan            06:19     07:46     12:54     15:29     17:52     19:13

Çekerek              06:20     07:48     12:54     15:28     17:51     19:13

Kadışehri            06:19     07:47     12:53     15:27     17:50     19:12

Saraykent           06:20     07:47     12:54     15:29     17:51     19:13

Sarıkaya              06:20     07:47     12:55     15:30     17:52     19:14

Şefaatli                06:23    07:50     12:57     15:32     17:55     19:17

Sorgun                06:21     07:49     12:56     15:30     17:52     19:14

Yenifakılı            06:22     07:48     12:56     15:32     17:55     19:16

Yerköy                06:24     07:51     12:58     15:33     17:56     19:17

Kaynak: Haber Merkezi