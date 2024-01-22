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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 22 Ocak 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.1992 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.195 liradan, satış fiyatı ise 30.2036 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.9639 TL'den yapan euro şu anda 32.9401 TL alış ve 32.9878 TL satış fiyatına sahip.