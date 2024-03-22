Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:10     06:34     12:53     16:19     19:02     20:20

Akdağmadeni    05:06     06:30     12:48     16:15     18:57     20:15

Aydıncık             05:08     06:32     12:51     16:17     19:00     20:18

Boğazlıyan         05:09     06:32     12:51     16:17     19:00     20:17

Çandır                 05:08     06:31     12:50     16:16     18:59     20:16

Çayıralan            05:07     06:31     12:49     16:16     18:58     20:16

Çekerek              05:07     06:31     12:50     16:16     18:59     20:18

Kadışehri            05:06     06:30     12:49     16:15     18:58     20:16

Saraykent           05:07     06:31     12:50     16:16     18:59     20:17

Sarıkaya              05:08     06:32     12:50     16:17     18:59     20:17

Şefaatli                05:11    06:34     12:53     16:19     19:02     20:20

Sorgun                05:09     06:32     12:51     16:17     19:00     20:18

Yenifakılı            05:10     06:33     12:52     16:18     19:01     20:18

Yerköy                05:12     06:35     12:54     16:20     19:03     20:21

Kaynak: Haber Merkezi