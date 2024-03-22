Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:10 06:34 12:53 16:19 19:02 20:20

Akdağmadeni 05:06 06:30 12:48 16:15 18:57 20:15

Aydıncık 05:08 06:32 12:51 16:17 19:00 20:18

Boğazlıyan 05:09 06:32 12:51 16:17 19:00 20:17

Çandır 05:08 06:31 12:50 16:16 18:59 20:16

Çayıralan 05:07 06:31 12:49 16:16 18:58 20:16

Çekerek 05:07 06:31 12:50 16:16 18:59 20:18

Kadışehri 05:06 06:30 12:49 16:15 18:58 20:16

Saraykent 05:07 06:31 12:50 16:16 18:59 20:17

Sarıkaya 05:08 06:32 12:50 16:17 18:59 20:17

Şefaatli 05:11 06:34 12:53 16:19 19:02 20:20

Sorgun 05:09 06:32 12:51 16:17 19:00 20:18

Yenifakılı 05:10 06:33 12:52 16:18 19:01 20:18

Yerköy 05:12 06:35 12:54 16:20 19:03 20:21