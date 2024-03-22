Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 22 Mart 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.1486 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.1454 liradan, satış fiyatı ise 32.1518 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.874 TL'den yapan euro şu anda 34.8609 TL alış ve 34.8871 TL satış fiyatına sahip.