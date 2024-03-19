Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:15 06:39 12:54 16:17 18:58 20:16

Akdağmadeni 05:11 06:34 12:49 16:13 18:54 20:12

Aydıncık 05:13 06:37 12:52 16:15 18:57 20:15

Boğazlıyan 05:14 06:37 12:52 16:16 18:57 20:14

Çandır 05:13 06:36 12:51 16:15 18:56 20:13

Çayıralan 05:13 06:35 12:50 16:14 18:55 20:12

Çekerek 05:12 06:36 12:51 16:15 18:56 20:14

Kadışehri 05:11 06:35 12:50 16:13 18:55 20:13

Saraykent 05:13 06:36 12:51 16:15 18:56 20:13

Sarıkaya 05:13 06:36 12:51 16:15 18:56 20:14

Şefaatli 05:16 06:39 12:54 16:18 18:59 20:16

Sorgun 05:14 06:37 12:52 16:16 18:57 20:15

Yenifakılı 05:15 06:38 12:53 16:17 18:58 20:15

Yerköy 05:17 06:40 12:55 16:19 19:00 20:18