Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:15     06:39     12:54     16:17     18:58     20:16

Akdağmadeni    05:11     06:34     12:49     16:13     18:54     20:12

Aydıncık             05:13     06:37     12:52     16:15     18:57     20:15

Boğazlıyan         05:14     06:37     12:52     16:16     18:57     20:14

Çandır                 05:13     06:36     12:51     16:15     18:56     20:13

Çayıralan            05:13     06:35     12:50     16:14     18:55     20:12

Çekerek              05:12     06:36     12:51     16:15     18:56     20:14

Kadışehri            05:11     06:35     12:50     16:13     18:55     20:13

Saraykent           05:13     06:36     12:51     16:15     18:56     20:13

Sarıkaya              05:13     06:36     12:51     16:15     18:56     20:14

Şefaatli                05:16    06:39     12:54     16:18     18:59     20:16

Yozgat hava durumu 19 Mart 2024 Yozgat hava durumu 19 Mart 2024

Sorgun                05:14     06:37     12:52     16:16     18:57     20:15

Yenifakılı            05:15     06:38     12:53     16:17     18:58     20:15

Yerköy                05:17     06:40     12:55     16:19     19:00     20:18

Kaynak: Haber Merkezi