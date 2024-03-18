Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programına katıldı. Erbakan, "Rantçı belediyecilikten bıkan milletimiz Yeniden Refah'a koşuyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulanmak üzere Yozgat'a geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin düzenlemiş olduğu iftar programına katılım sağlayan Erbakan daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Yimpaş Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı.

Düzenlenen programa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"VATANDAŞI DEĞİL YANDAŞI DÜŞÜNÜYORLAR"

Millete tepeden bakan belediyecilik anlayışından bakıldığını belirten Erbakan, "Milletimiz yeniden refaha koşuyor. Çünkü halkımız rantçı belediyecilikten bıkmış usanmıştır. Kibirli, millete tepeden bakan, milletle arasına duvarlar ören, milletin derdiyle dertlenmek yerine makam aracının markası ve modeliyle uğraşan belediyecilik anlayışından halkımız sıkıldı. Vatandaşı değil yandaşı düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BÜTÇESİNİ HAR VURUP HARMAN SAVURUYORLAR"

Belediye bütçesini akrabalarına ve çevresine finanse eden belediyecilik anlayışını vatandaşın istemediğini belirten Erbakan şu ifadeleri kullandı; "Rüşvetçi, 3 liralık işleri 10 liraya iade eden arada kalan 7 lirayla akrabasını ve çevresini finanse eden, belediye bütçesini har vurup harman savuran, israfa, lüks ve şatafatla belediyeyi boğazına kadar borca ve faize batıran, adaletsiz alın terinin emeğinin karşılığını vermeyen, torpilci, çifte standartçı, adam kayıran, kibirli, böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz artık bıktı usandı”

Erbakan, "Neden kurtuluş Milli Görüş'te? 1996-1997'de Erbakan Hoca'mızın başbakanlığı dönemindeki bolluk ve bereket dönemini bu millet hatırlıyor. İşçiye, memura, emekliye verilen maaş zamlarını, çiftçiye, köylüye verilen taban fiyat artışlarını bu millet çok iyi hatırlıyor." dedi.

“ERBAKAN HOCA, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 320 MAAŞ ZAMMI YAPTI”

O dönem ekonominin çarklarının dönmeye başladığını belirten Erbakan, "Erbakan Hoca, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı. Dünyada başka hiçbir ülkede 11 ay gibi bir sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka hükümet yok. Erbakan Hoca'mızın başbakan olduğu hükümet, dünya şampiyonu bu alanda. Öyleyse yine kurtulmak istiyorsak, yine bolluk ve bereket istiyorsak Milli Görüş'e koşacağız. İşte üye sayımız bunun için artıyor, anketlerde oylarımız bunun için artıyor" ifadelerini kullandı.