Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:03 07:26 13:00 15:55 18:24 19:42

Akdağmadeni 05:57 07:20 12:56 15:52 18:21 19:39

Aydıncık 06:00 07:24 12:58 15:54 18:22 19:41

Boğazlıyan 06:00 07:22 12:58 15:55 18:24 19:41

Çandır 05:59 07:21 12:57 15:54 18:23 19:40

Çayıralan 05:58 07:21 12:56 15:54 18:22 19:40

Çekerek 05:59 07:23 12:57 15:53 18:22 19:40

Kadışehri 05:58 07:21 12:56 15:52 18:21 19:39

Saraykent 05:59 07:22 12:57 15:54 18:22 19:40

Sarıkaya 05:59 07:22 12:58 15:54 18:23 19:41

Şefaatli 06:02 07:25 13:00 15:57 18:25 19:43

Sorgun 06:00 07:23 12:58 15:55 18:23 19:42

Yenifakılı 06:01 07:23 12:59 15:56 18:25 19:42

Yerköy 06:03 07:26 13:01 15:58 18:26 19:44