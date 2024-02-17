Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (3)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat hava durumu 16 Şubat 2024 Yozgat hava durumu 16 Şubat 2024

Yozgat                  06:03     07:26     13:00     15:55     18:24     19:42

Akdağmadeni    05:57     07:20     12:56     15:52     18:21     19:39

Aydıncık             06:00     07:24     12:58     15:54     18:22     19:41

Boğazlıyan         06:00     07:22     12:58     15:55     18:24     19:41

Çandır                 05:59     07:21     12:57     15:54     18:23     19:40

Çayıralan            05:58     07:21     12:56     15:54     18:22     19:40

Çekerek              05:59     07:23     12:57     15:53     18:22     19:40

Kadışehri            05:58     07:21     12:56     15:52     18:21     19:39

Saraykent           05:59     07:22     12:57     15:54     18:22     19:40

Sarıkaya              05:59     07:22     12:58     15:54     18:23     19:41

Şefaatli                06:02    07:25     13:00     15:57     18:25     19:43

Sorgun                06:00     07:23     12:58     15:55     18:23     19:42

Yenifakılı            06:01     07:23     12:59     15:56     18:25     19:42

Yerköy                06:03     07:26     13:01     15:58     18:26     19:44

Kaynak: Haber Merkezi