Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:19     05:49     12:41     16:24     19:23     20:47

Akdağmadeni    04:20     05:51     12:43     16:27     19:26     20:51

Aydıncık             04:20     05:51     12:43     16:27     19:26     20:51

Boğazlıyan         04:23     05:52     12:44     16:26     19:25     20:48

Çandır                 04:22     05:51     12:43     16:25     19:24     20:47

Çayıralan            04:21     05:50     12:42     16:25     19:24     20:47

Çekerek              04:19     05:50     12:43     16:26     19:25     20:50

Kadışehri            04:18     05:49     12:41     16:25     19:24     20:49

Saraykent           04:20     05:50     12:43     16:26     19:25     20:49

Sarıkaya              04:22     05:51     12:43     16:26     19:25     20:49

Yozgat hava durumu 17 Nisan 2024 Yozgat hava durumu 17 Nisan 2024

Şefaatli                04:24    05:54     12:46     16:28     19:27     20:51

Sorgun                04:21     05:52     12:44     16:27     19:26     20:50

Yenifakılı            04:24     05:53     12:45     16:27     19:26     20:49

Yerköy                04:25     05:55     12:47     16:30     19:29     20:53

Kaynak: Haber Merkezi