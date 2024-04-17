Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:19 05:49 12:41 16:24 19:23 20:47

Akdağmadeni 04:20 05:51 12:43 16:27 19:26 20:51

Aydıncık 04:20 05:51 12:43 16:27 19:26 20:51

Boğazlıyan 04:23 05:52 12:44 16:26 19:25 20:48

Çandır 04:22 05:51 12:43 16:25 19:24 20:47

Çayıralan 04:21 05:50 12:42 16:25 19:24 20:47

Çekerek 04:19 05:50 12:43 16:26 19:25 20:50

Kadışehri 04:18 05:49 12:41 16:25 19:24 20:49

Saraykent 04:20 05:50 12:43 16:26 19:25 20:49

Sarıkaya 04:22 05:51 12:43 16:26 19:25 20:49

Şefaatli 04:24 05:54 12:46 16:28 19:27 20:51

Sorgun 04:21 05:52 12:44 16:27 19:26 20:50

Yenifakılı 04:24 05:53 12:45 16:27 19:26 20:49

Yerköy 04:25 05:55 12:47 16:30 19:29 20:53