Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:25     07:53     12:55     15:25     17:47     19:10

Akdağmadeni    06:20     07:49     12:51     15:21     17:43     19:06

Aydıncık             06:23     07:52     12:53     15:22     17:44     19:08

Boğazlıyan         06:22     07:50     12:53     15:25     17:47     19:09

Çandır                 06:21     07:49     12:52     15:24     17:46     19:08

Çayıralan            06:21     07:49     12:52     15:23     17:45     19:07

Çekerek              06:23     07:51     12:52     15:22     17:44     19:07

Kadışehri            06:21     07:50     12:51     15:21     17:43     19:06

Saraykent           06:22     07:50     12:52     15:23     17:45     19:07

Sarıkaya              06:22     07:50     12:53     15:24     17:46     19:08

Yozgat’ta kar merkeze uğramadı! Yozgat’ta kar merkeze uğramadı!

Şefaatli                06:25    07:53     12:55     15:26     17:48     19:11

Sorgun                06:23     07:52     12:54     15:24     17:46     19:09

Yenifakılı            06:23     07:51     12:54     15:26     17:48     19:10

Yerköy                06:26     07:54     12:57     15:27     17:49     19:12

Kaynak: Haber Merkezi