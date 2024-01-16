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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:25 07:53 12:55 15:25 17:47 19:10

Akdağmadeni 06:20 07:49 12:51 15:21 17:43 19:06

Aydıncık 06:23 07:52 12:53 15:22 17:44 19:08

Boğazlıyan 06:22 07:50 12:53 15:25 17:47 19:09

Çandır 06:21 07:49 12:52 15:24 17:46 19:08

Çayıralan 06:21 07:49 12:52 15:23 17:45 19:07

Çekerek 06:23 07:51 12:52 15:22 17:44 19:07

Kadışehri 06:21 07:50 12:51 15:21 17:43 19:06

Saraykent 06:22 07:50 12:52 15:23 17:45 19:07

Sarıkaya 06:22 07:50 12:53 15:24 17:46 19:08

Şefaatli 06:25 07:53 12:55 15:26 17:48 19:11

Sorgun 06:23 07:52 12:54 15:24 17:46 19:09

Yenifakılı 06:23 07:51 12:54 15:26 17:48 19:10

Yerköy 06:26 07:54 12:57 15:27 17:49 19:12