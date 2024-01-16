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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Ocak 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.1016 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.0978 liradan, satış fiyatı ise 30.1055 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.896 TL'den yapan euro şu anda 32.8794 TL alış ve 32.9127 TL satış fiyatına sahip.