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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:25 07:54 12:55 15:24 17:46 19:09

Akdağmadeni 06:21 07:49 12:51 15:20 17:42 19:05

Aydıncık 06:24 07:53 12:53 15:21 17:43 19:07

Boğazlıyan 06:23 07:50 12:53 15:24 17:46 19:08

Çandır 06:22 07:49 12:52 15:23 17:45 19:07

Çayıralan 06:21 07:49 12:51 15:22 17:44 19:06

Çekerek 06:23 07:52 12:52 15:21 17:43 19:06

Kadışehri 06:21 07:50 12:51 15:20 17:42 19:05

Saraykent 06:22 07:50 12:52 15:22 17:44 19:07

Sarıkaya 06:23 07:50 12:53 15:23 17:45 19:07

Şefaatli 06:25 07:53 12:55 15:25 17:47 19:10

Sorgun 06:24 07:52 12:53 15:23 17:45 19:08

Yenifakılı 06:24 07:51 12:54 15:25 17:47 19:09

Yerköy 06:26 07:54 12:56 15:26 17:48 19:11