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Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle ısınma maliyetleri önemli bir sorun haline gelirken, vatandaşlar kömüre yapılan zammın ardından endişe içinde.

Türkiye nüfusunun yüzde 30'u hala doğalgaz erişimi bulamıyor, bu da ısınma sorununu daha da karmaşık hale getiriyor. Kömür kullanımı yaygın olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Isınma ihtiyacını karşılamak adına tercih edilen kömür fiyatlarındaki zammın etkisiyle, bu kış mevsiminde maliyetler önemli ölçüde arttı.

Özellikle yerli ve ithal kömür fiyatları, geçtiğimiz kış aylarına kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Kış öncesinde ton başına ortalama 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değişen kömür fiyatları, şu anda türüne bağlı olarak 7 bin 250 TL ile 9 bin TL arasında seyrediyor. Bu, kömür fiyatlarına yüzde 125'in üzerinde bir zam anlamına geliyor.

Kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılan odunun ton fiyatı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 2 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arasında değişen odun fiyatları, yeni yılda 7 bin TL ile 9 bin TL arasında seyrediyor. Odun fiyatlarındaki bu yüzde 140'lık artış, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor.

Vatandaşlar, artan maliyetler karşısında kış aylarını nasıl geçireceklerini düşünürken, enerji kaynaklarına yapılan zamların ekonomik zorlukları artırdığı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.