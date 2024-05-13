Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:39     05:21     12:42     16:35     19:54     21:28

Akdağmadeni    03:35     05:17     12:38     16:31     19:49     21:23

Aydıncık             03:35     05:18     12:40     16:34     19:52     21:28

Boğazlıyan         03:40     05:21     12:40     16:32     19:50     21:24

Çandır                 03:39     05:19     12:39     16:31     19:49     21:23

Çayıralan            03:38     05:19     12:39     16:31     19:49     21:23

Çekerek              03:35     05:17     12:39     16:33     19:51     21:27

Yozgat hava durumu 11 Mayıs 2024 Yozgat hava durumu 11 Mayıs 2024

Kadışehri            03:34     05:16     12:38     16:31     19:50     21:25

Saraykent           03:37     05:18     12:39     16:32     19:50     21:25

Sarıkaya              03:38     05:19     12:40     16:32     19:51     21:25

Şefaatli                03:41    05:22     12:42     16:35     19:53     21:27

Sorgun                03:37     05:19     12:41     16:34     19:52     21:27

Yenifakılı            03:41     05:21     12:41     16:33     19:51     21:25

Yerköy                03:41     05:23     12:43     16:36     19:54     21:29

Kaynak: Haber Merkezi