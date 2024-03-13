Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:25 06:48 12:55 16:14 18:52 20:10

Akdağmadeni 05:21 06:44 12:51 16:10 18:48 20:05

Aydıncık 05:23 06:46 12:53 16:12 18:50 20:08

Boğazlıyan 05:24 06:46 12:54 16:13 18:51 20:07

Çandır 05:23 06:45 12:52 16:12 18:50 20:06

Çayıralan 05:23 06:45 12:52 16:11 18:49 20:06

Çekerek 05:22 06:46 12:53 16:11 18:49 20:07

Kadışehri 05:21 06:44 12:51 16:10 18:48 20:06

Saraykent 05:23 06:45 12:52 16:12 18:49 20:07

Sarıkaya 05:23 06:46 12:53 16:12 18:50 20:07

Şefaatli 05:26 06:48 12:55 16:15 18:53 20:10

Sorgun 05:24 06:47 12:54 16:13 18:51 20:08

Yenifakılı 05:25 06:47 12:54 16:14 18:52 20:08

Yerköy 05:27 06:50 12:57 16:16 18:54 20:11