Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:25 06:48 12:55 16:14 18:52 20:10
Akdağmadeni 05:21 06:44 12:51 16:10 18:48 20:05
Aydıncık 05:23 06:46 12:53 16:12 18:50 20:08
Boğazlıyan 05:24 06:46 12:54 16:13 18:51 20:07
Çandır 05:23 06:45 12:52 16:12 18:50 20:06
Çayıralan 05:23 06:45 12:52 16:11 18:49 20:06
Çekerek 05:22 06:46 12:53 16:11 18:49 20:07
Kadışehri 05:21 06:44 12:51 16:10 18:48 20:06
Saraykent 05:23 06:45 12:52 16:12 18:49 20:07
Sarıkaya 05:23 06:46 12:53 16:12 18:50 20:07
Şefaatli 05:26 06:48 12:55 16:15 18:53 20:10
Sorgun 05:24 06:47 12:54 16:13 18:51 20:08
Yenifakılı 05:25 06:47 12:54 16:14 18:52 20:08
Yerköy 05:27 06:50 12:57 16:16 18:54 20:11