Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (3)

Yozgat hava durumu 12 Mart 2024 Yozgat hava durumu 12 Mart 2024

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 05:25      06:48     12:55     16:14     18:52     20:10

Akdağmadeni    05:21    06:44     12:51     16:10     18:48     20:05

Aydıncık             05:23      06:46     12:53     16:12     18:50     20:08

Boğazlıyan         05:24      06:46     12:54     16:13     18:51     20:07

Çandır                 05:23      06:45     12:52     16:12     18:50     20:06

Çayıralan            05:23      06:45     12:52     16:11     18:49     20:06

Çekerek              05:22     06:46     12:53     16:11     18:49     20:07

Kadışehri            05:21      06:44     12:51     16:10     18:48     20:06

Saraykent           05:23     06:45     12:52     16:12     18:49     20:07

Sarıkaya              05:23      06:46     12:53     16:12     18:50     20:07

Şefaatli                05:26     06:48     12:55     16:15     18:53     20:10

Sorgun                05:24      06:47     12:54     16:13     18:51     20:08

Yenifakılı            05:25      06:47     12:54     16:14     18:52     20:08

Yerköy                05:27      06:50     12:57     16:16     18:54     20:11

Kaynak: Haber Merkezi