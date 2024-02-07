Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:12 07:37 13:00 15:47 18:13 19:32
Akdağmadeni 06:08 07:32 12:56 15:43 18:09 19:28
Aydıncık 06:10 07:35 12:58 15:44 18:10 19:30
Boğazlıyan 06:10 07:34 12:58 15:47 18:12 19:31
Çandır 06:09 07:33 12:57 15:45 18:11 19:30
Çayıralan 06:08 07:32 12:56 15:45 18:10 19:29
Çekerek 06:09 07:35 12:57 15:44 18:10 19:30
Kadışehri 06:08 07:33 12:56 15:43 18:09 19:28
Saraykent 06:09 07:34 12:57 15:44 18:10 19:30
Sarıkaya 06:10 07:34 12:58 15:45 18:11 19:30
Şefaatli 06:12 07:36 13:00 15:48 18:14 19:33
Sorgun 06:11 07:35 12:58 15:46 18:11 19:31
Yenifakılı 06:11 07:35 12:59 15:47 18:13 19:32
Yerköy 06:13 07:38 13:01 15:49 18:15 19:34Kaynak: Haber Merkezi