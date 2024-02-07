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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:12 07:37 13:00 15:47 18:13 19:32

Akdağmadeni 06:08 07:32 12:56 15:43 18:09 19:28

Aydıncık 06:10 07:35 12:58 15:44 18:10 19:30

Boğazlıyan 06:10 07:34 12:58 15:47 18:12 19:31

Çandır 06:09 07:33 12:57 15:45 18:11 19:30

Çayıralan 06:08 07:32 12:56 15:45 18:10 19:29

Çekerek 06:09 07:35 12:57 15:44 18:10 19:30

Kadışehri 06:08 07:33 12:56 15:43 18:09 19:28

Saraykent 06:09 07:34 12:57 15:44 18:10 19:30

Sarıkaya 06:10 07:34 12:58 15:45 18:11 19:30

Şefaatli 06:12 07:36 13:00 15:48 18:14 19:33

Sorgun 06:11 07:35 12:58 15:46 18:11 19:31

Yenifakılı 06:11 07:35 12:59 15:47 18:13 19:32

Yerköy 06:13 07:38 13:01 15:49 18:15 19:34