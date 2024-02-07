Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:12     07:37     13:00     15:47     18:13     19:32

Akdağmadeni    06:08     07:32     12:56     15:43     18:09     19:28

Aydıncık             06:10     07:35     12:58     15:44     18:10     19:30

Boğazlıyan         06:10     07:34     12:58     15:47     18:12     19:31

Yozgat namaz vakitleri 06 Şubat 2024 Salı Yozgat namaz vakitleri 06 Şubat 2024 Salı

Çandır                 06:09     07:33     12:57     15:45     18:11     19:30

Çayıralan            06:08     07:32     12:56     15:45     18:10     19:29

Çekerek              06:09     07:35     12:57     15:44     18:10     19:30

Kadışehri            06:08     07:33     12:56     15:43     18:09     19:28

Saraykent           06:09     07:34     12:57     15:44     18:10     19:30

Sarıkaya              06:10     07:34     12:58     15:45     18:11     19:30

Şefaatli                06:12    07:36     13:00     15:48     18:14     19:33

Sorgun                06:11     07:35     12:58     15:46     18:11     19:31

Yenifakılı            06:11     07:35     12:59     15:47     18:13     19:32

Yerköy                06:13     07:38     13:01     15:49     18:15     19:34

Kaynak: Haber Merkezi