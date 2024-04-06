Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:43 06:10 12:48 16:25 19:17 20:38
Akdağmadeni 04:39 06:06 12:44 16:21 19:12 20:33
Aydıncık 04:40 06:08 12:46 16:23 19:15 20:37
Boğazlıyan 04:43 06:09 12:46 16:23 19:14 20:35
Çandır 04:42 06:07 12:45 16:22 19:13 20:34
Çayıralan 04:41 06:07 12:45 16:21 19:13 20:33
Çekerek 04:40 06:07 12:45 16:22 19:14 20:36
Kadışehri 04:39 06:06 12:44 16:21 19:13 20:34
Saraykent 04:41 06:07 12:45 16:22 19:14 20:35
Sarıkaya 04:42 06:08 12:46 16:23 19:14 20:35
Şefaatli 04:44 06:10 12:48 16:25 19:17 20:37
Sorgun 04:42 06:08 12:47 16:23 19:15 20:36
Yenifakılı 04:44 06:10 12:47 16:24 19:15 20:36
Yerköy 04:45 06:11 12:50 16:26 19:18 20:39