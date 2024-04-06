Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (8)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:43     06:10     12:48     16:25     19:17     20:38

Akdağmadeni    04:39     06:06     12:44     16:21     19:12     20:33

Aydıncık             04:40     06:08     12:46     16:23     19:15     20:37

Boğazlıyan         04:43     06:09     12:46     16:23     19:14     20:35

Çandır                 04:42     06:07     12:45     16:22     19:13     20:34

Çayıralan            04:41     06:07     12:45     16:21     19:13     20:33

Çekerek              04:40     06:07     12:45     16:22     19:14     20:36

Kadışehri            04:39     06:06     12:44     16:21     19:13     20:34

Saraykent           04:41     06:07     12:45     16:22     19:14     20:35

Sarıkaya              04:42     06:08     12:46     16:23     19:14     20:35

Şefaatli                04:44    06:10     12:48     16:25     19:17     20:37

Sorgun                04:42     06:08     12:47     16:23     19:15     20:36

Yenifakılı            04:44     06:10     12:47     16:24     19:15     20:36

Yozgat hava durumu 05 Nisan 2024 Yozgat hava durumu 05 Nisan 2024

Yerköy                04:45     06:11     12:50     16:26     19:18     20:39

Kaynak: Haber Merkezi