Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:43 06:10 12:48 16:25 19:17 20:38

Akdağmadeni 04:39 06:06 12:44 16:21 19:12 20:33

Aydıncık 04:40 06:08 12:46 16:23 19:15 20:37

Boğazlıyan 04:43 06:09 12:46 16:23 19:14 20:35

Çandır 04:42 06:07 12:45 16:22 19:13 20:34

Çayıralan 04:41 06:07 12:45 16:21 19:13 20:33

Çekerek 04:40 06:07 12:45 16:22 19:14 20:36

Kadışehri 04:39 06:06 12:44 16:21 19:13 20:34

Saraykent 04:41 06:07 12:45 16:22 19:14 20:35

Sarıkaya 04:42 06:08 12:46 16:23 19:14 20:35

Şefaatli 04:44 06:10 12:48 16:25 19:17 20:37

Sorgun 04:42 06:08 12:47 16:23 19:15 20:36

Yenifakılı 04:44 06:10 12:47 16:24 19:15 20:36

Yerköy 04:45 06:11 12:50 16:26 19:18 20:39