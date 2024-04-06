Diş Hekimliği Fakültesine Sarf Malzeme ve Makine Teçhizat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/477401

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : ATATÜRK YOLU 7. KM BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ 66200 MERKEZ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542421078 - 3542421084 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Diş Hekimliği Fakültesine Sarf Malzeme ve Makine Teçhizat b) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kısım Diş Hekimliği Fakültesine Sarf Malzeme ve Makine Teçhizat Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde Malların teslim edilmesi gerekmektedir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasından İtibaren İşe Başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.04.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/ YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Marka - Model Beyanı 2 Kısım Anguldurva İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 3. Kısım Piyasemen İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 4. Kısım Mikromotor İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 5. Kısım Işıklı Aeratör İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 6. Kısım Masaüstü Mikromotor İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 7. Kısım Piyasemen - 2 İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 8. Kısım Koter Cihazı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 9. Kısım Aljinat Karıştırma Makinesi İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 10. Kısım Cerrahi Angldruva İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 11. Kısım Cerrahi Piyasemen (Düz) İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 12. Kısım Endodontik Apex Bulucu İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 13. Kısım Pedodontik Apeks Bulucu Cihaz İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 14. Kısım Gutta Kesici Cihaz İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 15. Kısım Endo Aktivatör Cihaz İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 16. Kısım Kablosuz Şarjlı Endodontik Tedavi Mikro Motoru İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 17. Kısım Aırflow Cihazı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 18. Kısım Işıksız Ağız Cerrahisi Ve İmplantoloji Mikromotoru (Düz Pedal) İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 19. Kısım Beyazlatma Işığı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 20. Kısım Ultrasonik Scaler İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 21. Kısım Kablolu Elektrikli Endodontik Mikromotor Ve Anguldurvası (Apex Uyumlu) İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Marka - Model Beyanı 22. Kısım Işınlı Dolgu Cihazı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 2 Kısım Anguldurva İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 3. Kısım Piyasemen İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 4. Kısım Mikromotor İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 5. Kısım Işıklı Aeratör İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 6. Kısım Masaüstü Mikromotor İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 7. Kısım Piyasemen - 2 İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 8. Kısım Koter Cihazı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 9. Kısım Aljinat Karıştırma Makinesi İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 10. Kısım Cerrahi Angldruva İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 11. Kısım Cerrahi Piyasemen (Düz) İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 12. Kısım Endodontik Apex Bulucu İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 13. Kısım Pedodontik Apeks Bulucu Cihaz İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 14. Kısım Gutta Kesici Cihaz İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 15. Kısım Endo Aktivatör Cihaz İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 16. Kısım Kablosuz Şarjlı Endodontik Tedavi Mikro Motoru İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 17. Kısım Aırflow Cihazı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 18. Kısım Işıksız Ağız Cerrahisi Ve İmplantoloji Mikromotoru (Düz Pedal) İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 19. Kısım Beyazlatma Işığı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 20. Kısım Ultrasonik Scaler İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 21. Kısım Kablolu Elektrikli Endodontik Mikromotor Ve Anguldurvası (Apex Uyumlu) İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog 22. Kısım Işınlı Dolgu Cihazı İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.