Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Genel kurulda Yozgatlı isim! Genel kurulda Yozgatlı isim!

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:13     05:06     12:44     16:41     20:13     21:57

Akdağmadeni    03:10     05:02     12:40     16:36     20:08     21:51

Aydıncık             03:09     05:03     12:42     16:40     20:12     21:57

Boğazlıyan         03:16     05:06     12:43     16:38     20:09     21:51

Çandır                 03:14     05:05     12:42     16:37     20:08     21:50

Çayıralan            03:14     05:04     12:41     16:37     20:08     21:50

Çekerek              03:09     05:03     12:42     16:39     20:11     21:56

Kadışehri            03:08     05:02     12:40     16:37     20:09     21:54

Saraykent           03:12     05:04     12:42     16:38     20:09     21:53

Sarıkaya              03:13     05:05     12:42     16:38     20:09     21:52

Şefaatli                03:16    05:07     12:45     16:41     20:12     21:55

Sorgun                03:12     05:05     12:43     16:40     20:11     21:55

Yenifakılı            03:17     05:07     12:44     16:39     20:10     21:52

Yerköy                03:16     05:08     12:46     16:42     20:13     21:57

Kaynak: Haber Merkezi