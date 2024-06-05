Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:13 05:06 12:44 16:41 20:13 21:57
Akdağmadeni 03:10 05:02 12:40 16:36 20:08 21:51
Aydıncık 03:09 05:03 12:42 16:40 20:12 21:57
Boğazlıyan 03:16 05:06 12:43 16:38 20:09 21:51
Çandır 03:14 05:05 12:42 16:37 20:08 21:50
Çayıralan 03:14 05:04 12:41 16:37 20:08 21:50
Çekerek 03:09 05:03 12:42 16:39 20:11 21:56
Kadışehri 03:08 05:02 12:40 16:37 20:09 21:54
Saraykent 03:12 05:04 12:42 16:38 20:09 21:53
Sarıkaya 03:13 05:05 12:42 16:38 20:09 21:52
Şefaatli 03:16 05:07 12:45 16:41 20:12 21:55
Sorgun 03:12 05:05 12:43 16:40 20:11 21:55
Yenifakılı 03:17 05:07 12:44 16:39 20:10 21:52
Yerköy 03:16 05:08 12:46 16:42 20:13 21:57