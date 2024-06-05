Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ve kiralama ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO İLÇE

KÖY/MAH. NİTELİĞİ ADA

PARSEL TAPU

ALANI

( M²) İL ÖZEL

İDARE

HİSSESİ

( M²) MUHAMMEN

BEDEL

(KDV HARİÇ) GEÇİCİ

TEMİNAT GÜN

SAAT 1 Aydıncok

Kazankaya Arsa 189/3 348,33 Tam 77.000,00 TL 7.700,00 TL 11/06/2024

10:30 2 Aydıncok

Kazankaya Arsa 189/5 196,64 Tam 44.000,00 TL 4.400,00 TL 11/06/2024

10:33 3 Boğazlıyan

Özler Fetih Arsa 185/5 740,70 Tam 150.000,00 TL 15.000,00 TL 11/06/2024

10:36 4 Boğazlıyan

Özler Fetih Arsa 205/7 598,48 Tam 120.000,00 TL 12.000,00 TL 11/06/2024

10:39 5 Boğazlıyan

Özler Fetih Arsa 205/8 613,00 Tam 123.000,00 TL 12.500,00 TL 11/06/2024

10:42 6 Boğazlıyan

Özler Fetih Arsa 205/9 548,99 Tam 110.000,00 TL 11.000,00 TL 11/06/2024

10:45 7 Boğazlıyan

Devecipınar Arsa 229/1 2.570,77 Tam 335.000,00 TL 34.000,00 TL 11/06/2024

10:48 8 Çandır Büyükkışla Arsa 135/107 374,84 Tam 75.000,00 TL 7.500,00 TL 11/06/2024 10:51 9 Çandır

Büyükkışla Arsa 135/108 374,84 Tam 75.000,00 TL 7.500,00 TL 11/06/2024

10:54 10 Çandır

Büyükkışla Arsa 135/109 374,84 Tam 75.000,00 TL 7.500,00 TL 11/06/2024

10:57 11 Çandır

Büyükkışla Arsa 135/110 374,84 Tam 75.000,00 TL 7.500,00 TL 11/06/2024

11:00 12 Çandır

Büyükkışla Arsa 135/114 346,61 Tam 70.000,00 TL 7.000,00 TL 11/06/2024

11:03 13 Çandır

Büyükkışla Arsa 135/115 335,05 Tam 68.000,00 TL 6.800,00 TL 11/06/2024

11:06 14 Çekerek

Bağlarbaşı Arsa 407/2 326,34 Tam 392.000,00 TL 40.000,00 TL 11/06/2024

11:09 15 Çekerek

Bazlambaç Arsa 103/10 503,95 Tam 41.000,00 TL 4.100,00 TL 11/06/2024

11:12 16 Çekerek

Bazlambaç Arsa 111/6 375,23 Tam 57.000,00 TL 5.700,00 TL 11/06/2024

11:15 17 Çekerek

Bazlambaç Arsa 103/9 469,00 Tam 38.000,00 TL 3.800,00 TL 11/06/2024

11:18 18 Yenifakılı

Bektaşlı Arsa 271/3 493,89 Tam 75.000,00 TL 7.500,00 TL 11/06/2024

11:21 19 Şefaatli

Kuzayca Arsa 0/1202 498,00 Tam 60.000,00 TL 6.000,00 TL 11/06/2024

11:24 20 Şefaatli

Kuzayca Arsa 0/1145 431,00 Tam 68.000,00 TL 6.800,00 TL 11/06/2024

11:27 21 Şefaatli

Kuzayca Arsa 0/1324 950,00 Tam 130.000,00 TL 13.000,00 TL 11/06/2024

11:30 22 Sarıkaya

Yenidoğan Kargir Ev ve Arsası 194/20 298,00 Tam 250.000,00 TL 25.000,00 TL 11/06/2024

11:33

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (Kiralama Süresi 3 Yıldır.)

SIRA

NO İL/İLÇE

KÖY NİTELİĞİ/ NO ADA

PARSEL ALANI

( M²) AYLIK

MUHAMMEN

BEDEL

(KDV HARİÇ) YILLIK

MUHAMMEN

BEDEL

(KDV HARİÇ) GEÇİCİ

TEMİNAT GÜN

SAAT 23 Şefaatli

Paşaköy

Bahçelievler 2 Katlı Bina 160/1 330 m² 1.200,00 TL 14.440,00 TL 4.320,00 TL 11/06/2024

11:36 24 Şefaatli

Sarıkent İşyeri

5 Nolu 0/210 30 m² 300,00 TL 2.880,00 TL 1.100,00 TL 11/06/2024

11:39 25 Şefaatli

Sarıkent İşyeri

Zemin Kat 0/210 40 m² 400,00 TL 3.600,00 TL 1.500,00 TL 11/06/2024

11:42

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

a) Gerçek kişiler;

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Noter Tasdikli imza sirküsü,

b) Tüzel kişiler;

Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (2024 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

-Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

- Noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedele ilişkin ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

Geçici Teminat bedelleri İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 hesabına yatırılacaktır.

e) İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak veya kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

f) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

g) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

h) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

I) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.