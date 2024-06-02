Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:16 05:07 12:44 16:40 20:11 21:54

Akdağmadeni 03:12 05:03 12:40 16:36 20:06 21:49

Aydıncık 03:12 05:04 12:42 16:39 20:10 21:54

Boğazlıyan 03:18 05:07 12:42 16:37 20:07 21:48

Çandır 03:16 05:06 12:41 16:36 20:06 21:47

Çayıralan 03:16 05:05 12:40 16:36 20:06 21:47

Çekerek 03:11 05:04 12:41 16:38 20:09 21:53

Kadışehri 03:10 05:03 12:40 16:37 20:07 21:51

Saraykent 03:14 05:05 12:41 16:37 20:07 21:50

Sarıkaya 03:15 05:06 12:42 16:37 20:07 21:50

Şefaatli 03:18 05:08 12:44 16:40 20:10 21:52

Sorgun 03:14 05:06 12:42 16:39 20:09 21:52

Yenifakılı 03:19 05:08 12:43 16:38 20:08 21:49

Yerköy 03:18 05:09 12:45 16:41 20:11 21:54