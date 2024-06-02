Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yeni başkan Tez oldu Yeni başkan Tez oldu

Yozgat                  03:16     05:07     12:44     16:40     20:11     21:54

Akdağmadeni    03:12     05:03     12:40     16:36     20:06     21:49

Aydıncık             03:12     05:04     12:42     16:39     20:10     21:54

Boğazlıyan         03:18     05:07     12:42     16:37     20:07     21:48

Çandır                 03:16     05:06     12:41     16:36     20:06     21:47

Çayıralan            03:16     05:05     12:40     16:36     20:06     21:47

Çekerek              03:11     05:04     12:41     16:38     20:09     21:53

Kadışehri            03:10     05:03     12:40     16:37     20:07     21:51

Saraykent           03:14     05:05     12:41     16:37     20:07     21:50

Sarıkaya              03:15     05:06     12:42     16:37     20:07     21:50

Şefaatli                03:18    05:08     12:44     16:40     20:10     21:52

Sorgun                03:14     05:06     12:42     16:39     20:09     21:52

Yenifakılı            03:19     05:08     12:43     16:38     20:08     21:49

Yerköy                03:18     05:09     12:45     16:41     20:11     21:54

Kaynak: Haber Merkezi