Sarıkaya Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi açıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Sarıkaya Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi; 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, 2 fizyoterapist, 1 teknisyenle, gerekli tıbbi cihaz ve donanımlar tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Dr. Şahin, "Ünitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Burak Yürü’nün hazırladığı program doğrultusunda fizyoterapistler eşliğinde hasta tedavilerine başlandı. Sarıkaya’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi edilen hastalıklardan bahseden İl Müdürü Dr. Şahin şunları söyledi: "Diz, omuz ağrıları tedavisi, bel, boyun ve sırt ağrısı tedavisi, menisküs yırtıkları, diz çapraz bağ yırtıkları, omuz kas yırtıkları tedavisi, topuk dikeni tedavisi, tenisçi dirseği tedavisi, inme (felç) rehabilitasyonu, serebral palsi rehabilitasyon, parkinson rehabilitasyonu, Multiple Skleroz (MS) rehabilitasyonu, sporcu yaralanması sonrası rehabilitasyon, omurilik yaralanması sonrası rehabilitasyon, yüz felci sonrası rehabilitasyon, brakial pleksus yaralanması sonrası rehabilitasyon, skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi, fibromiyalji (kas romatizması) tedavisi, romatizmal ağrı tedavisi, sinir sıkışması tedavisi, tetik nokta enjeksiyonu, eklem içi enjeksiyonlar.”