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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul ziyaretlerine ara vermiyor.

Her fırsatta il ve ilçelerde bulunan okulları ziyaret eden İl Müdürü Altınkaynak, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Altınkaynak’a, Şube Müdürü Işık Gün eşlik etti.

Ziyarette okulda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Altınkaynak, daha sonra öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

Öğrenciler ile sohbet eden Altınkaynak, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Altınkaynak, sohbet edip istek, talep ve önerileri dinleyerek fikir alış verişinde bulundu.

Altınkaynak, “Gücümüz yettiğince okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinleyeceğiz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışacağız. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.