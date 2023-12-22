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Türkiye’de ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sektör Kampüste Programı sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, üniversite öğrencilerinin güncel bilgileri sektördeki profesyonellerden öğrenebilmesine imkân sağlarken, üniversite-sanayi işbirliklerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için Türkiye’nin önde gelen firmaları tarafından üniversitelerde MTH koduyla kredili olarak açılan dersleri kapsayan Sektör Kampüste Programı, gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan yetkinlikleri uygulamalı çalışmalarla geliştirmek için iş dünyası ile iç içe bir eğitim modeli geliştirilmesi ve iş dünyasının üniversitelerin içine dahil edilmesiyle kurumların karşılıklı olarak gelişimlerine katkıda bulunacak. Program sayesinde öncü firmalarla birebir iletişimde olan öğrenciler için staj ve kariyer olanaklarına ulaşım kolaylığı sağlanacak. Sektör Kampüste Programı ile öğrenciler henüz üniversitedeyken, sektörden yetkin kişilerle bir araya gelerek iş dünyasında hızla gelişen, değişen bilgilere uyum sağlayarak ulaşabilecek ve aldıkları dersler ile iş hayatına hazırlanacaklar.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Sektör Kampüste Programı ile Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında yürütülecek, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini temel alan program ile tüm öğrencilerimize Ülkemizin öncü firmalarına ulaşabilme ve firma profesyonellerinden ders alabilme imkanı sunulacağını söyledi.

Üniversite-sektör işbirliğine çok önem verdiklerini ve çalışmalarını bu yönde de sürdürdüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Türkiye’nin önde gelen markalarının yer aldığı Sektör Kampüste Programının paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.