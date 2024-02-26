Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektöründe ilgili paydaşların ve uzmanların görüşlerini alarak hazırladığı 5 yıllık eylem planını, Bakan İbrahim Yumaklı tarafından yarın kamuoyuyla paylaşacak. Bakanlık, tarımsal üretimde belirlenen hedeflere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor ve bu kapsamda hayvancılık sektörünü de önemli bir alan olarak ele alıyor.

Yeni yol haritası, sektör paydaşları ve uzmanların katkılarıyla oluşturuldu ve hayvancılık alanında önemli değişiklikleri içeriyor. Yol haritasında, hayvansal üretim planlaması, destekleme modellerinde yenilikler, hayvan hastalıklarıyla mücadele stratejileri ve Islah Eylem Planı gibi konulara odaklanılacak. Bununla birlikte, anaç hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da duyurulacak.

Bu çabaların temel amacı, üreticileri korumak ve tüketicileri desteklemek üzere kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir hayvancılık sektörü oluşturmaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yarın gerçekleştireceği basın toplantısıyla 2024-2028 dönemini kapsayan yeni hayvancılık programını kamuoyuna açıklayacak. Ayrıca, son 21 yılda hayvancılık sektörünün rekabet gücünü artırmak için yürütülen çalışmalar da bu toplantıda paylaşılacak. Bakanlık, desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, AR-GE faaliyetleri ve regülasyon çalışmalarını entegre bir şekilde yürütmekte olup, bu kapsamda sektöre 312 milyar lira destek sağlandı. Yeni dönemde uygulanacak destekleme modeli de yarın detaylarıyla aktarılacak.