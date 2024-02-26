Yerel seçim öncesinde önemli bir adım atılarak, EYT mağduru olarak bilinen kişiler için umut ışığı doğuyor. Kademeli Emeklilik düzenlemesiyle ilgili geri sayım başladı. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olan kişilere emeklilik fırsatı sunacak. Toplum, kimlerin bu yeni düzenlemeden faydalanabileceğini ve hangi koşulların gerektiğini merak ederken, beklenen detaylar gün yüzüne çıktı.

Bakanlık, yerel seçimlerin hemen öncesinde bu çalışmanın sonuçlarını açıklamayı planlıyor. Bu yeni düzenleme kapsamında, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar emeklilik hakkı elde edecekler. EYT mağdurları için uzun bir süredir devam eden talepler sonuç bulurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme alındı.

Yakın zamanda açıklanması beklenen düzenleme için şartlar da netleşmeye başladı. 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi yapmış olanlar, belirlenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. Kadınlar için bu koşullar 43 yaş ve 6250 prim günü iken, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak. Bu düzenleme, milyonlarca vatandaşın uzun zamandır beklediği bir çözüm olarak değerlendiriliyor.