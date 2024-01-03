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Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin birinci maddesi, İl Özel İdare kanununun 17’nci ve genel meclis çalışma yönetmeliğinin 21’inci maddesi uyarınca meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşturulacak denetim komisyonuna üye sayısının belirlenmesi oldu. Yapılan görüşmelerde üye sayısının 5 olarak oluşturulması meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

“GİZLİ OYLAMAYLA BELİRLENDİ”

Toplantının diğer bir gündem maddesinde ise İl Özel İdare kanununun 17 ve genel meclis çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca Yozgat il Genel Meclisi üyeleri arasında gizli oylama ve açık tasnif suretiyle 2024 yılı denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. AK Parti grubundan Mustafa Gezer, Ahmet Ünsal, Ahmet Yılmaz ve Cevdet Aslan aday gösterilirken MHP gurubundan ise Ümit Şahbaz aday oldu.

35 meclis üyesinin kullandığı gizli oylama sonrasında MHP Grubundan Ümit Şahbaz 34 oy alırken Ak Parti grubundan Mustafa Gezer 33, Ahmet Ünsal 32, Ahmet Yılmaz 33 ve Cevdet Aslan 32 oy aldı.

“ÇALIŞMALARA ARA YOK”

İl Genel Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesinde bulunan meclis başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyon üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil olabilir hükmü uyarınca meclisin hangi ayda tatil gününün yapılacağı konusunda gelen gündem maddesinde yapılan görüşmeler sonrasında çalışmaların tatil ve ara verilmeden devam edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

BİR MADDE KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Bir diğer gündem maddesinde ise il genelinde kamu binalarının ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmadığı için metruk konumda olması ve deprem performans analiz raporu olumsuz çıkan yıkılmasına uygun görülen binaların yıkılması, il özel idaresi merkez ve 13 ilçede birimlerinde bulunan kullanılması ekonomik olmayan malzemelerin sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüme sağlayarak yeniden ekonomiye kazandırılması için il encümenince ihale edilmesi ihalede katılım sağlanamayan kalemler için idarece oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilmesi hakkındaki teklif yazısı görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonrasında gündem maddesinin İl Özel İdare Komisyonuna havalesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

MÜTEVELLİ HEYETİ BELLİ OLDU

Düzenlenen toplantıda 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda Yozgat ve ilçelerinde bulunan SYDV mütevelli heyeti başkanlıklarında görev yapmak üzere merkez ve ilçelerde bulunan hayırseverler vatandaşların isimleri belirlendi.

Yapılan seçimlerin ardından 2024 yılında SYDV mütevelli heyetlerinde görev alacak isimler şu şekilde oluştu: “Merkez ilçe, Mehmet Özel ve Emre Nurdoğdu, Akdağmadeni ilçesi Fatih Doğan ve Uğur Satılmış, Aydıncık ilçesi Seyit Köse, Bilal başkal ve Cihat Tartar, Boğazlıyan ilçesinden Nizamettin Yarol ve Kadir Şenyüz, Çandır ilçesinden İsmail Şen, Ali Eroğlu ve Osman Özen, Çayıralan ilçesinden Sami Coşar, Vahdettin Altın ve Ömer Osman Bekyürek, Çekerek ilçesinden Yunus doğan ve Satılmış Zorbilmez, Kadışehri ilçesi Mehmet Kırlar, Mehmet Sağlam ve Azmi Polat, Saraykent ilçesinden İhsan Can, Ali Kaya ve Kazım Yavuz, Sarıkaya ilçesinden Yaser Demirkazık ve Hüseyin Dağ, Sorgun ilçesi mütevelli heyeti olarak Murat Özsoy ve Mutlu Köroğlu, Şefaatli ilçesinden Ümmügülsüm Döker, Halil Şaraplı ve Musa Gözel, Yenifakılı ilçesinden Hacı Nuri Cunkur, Yüksel İler ve Yusuf İbiş ile Yerköy İlçesi Mütevelli heyetine Ahmet Yavuz ve Hacı Salih Turan’ın getirilmesi oy birliği ile kabul edildi.