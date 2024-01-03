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Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan sahibinden.com, bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle milyonlarca vatandaşın erişimini kaybetti. Vatandaşlar, bu ani durumu öğrenmek ve sorunun çözülüp çözülmediğini öğrenmek için arama motorlarında "Sahibinden'e ne oldu? Sahibinden çöktü mü? Sahibindencom kapatıldı mı?" gibi sorgulamalar yapmaya başladı.

Sahibinden.com'un alan adı hizmeti sağlayan bir firmayla yaşadığı teknik sorun, platformun aniden erişime kapanmasına neden oldu. Sahibinden.com resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır."