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Meclis salonunda yapılan toplantıda meclis başkanlığına 4 adet yazılı önerge sunuldu. Önergeler ilgili komisyona havale edilirken 3 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

1 MİLYON ALANA SAHİP

Toplantının birinci maddesinde, Sarıkaya ilçesi merkez ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünleri ekiminin yapıldığı, meyve yetiştiriciliğinin ne aşamada olduğu ve ilçede büyük ve küçükbaş hayvancılığın ne aşamada olduğu hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Mehmet Gönül okudu. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Gönül gündem ile alakalı okuduğu raporda, “Sarıkaya ilçesi merkez ve köylerinde bulunan 1 Milyon 61 bin 704 yüzölçümlü alandan tarıma elverişli arazi miktarı 838 bin 679 dekar, çayır mera alanı 116 bin 706,8 dekar, çayır arazisi 74,7 dekar, orman arazisi 77 bin 849,3 dekar, yerleşim alanı 26 bin 891,8 dekar, diğer araziler bin 502 dekardır. Sulu tarım arazisi alanı 56 bin 442,7 dekar, kuru tarım arazisi alanı 767 bin 129,6 dekar, dikili tarım arazisi alanı 15 bin 106,9 dekardır. Genel olarak ilçe merkezi ve köylerinde buğday, arpa, nohut, yeşil mercimek, şeker pancarı, fiğ (kuru ot), yonca (kuru ot), korunga, silajlık mısır, aspir, fasulye, çerezlik ayçiçeği, yağlık ayçiçeği, çemen (buy) çavdar, patates, yem bezelyesi ekiminin yapıldığı, 540 dekar alanda sebze yetiştirildiği, bin 350 dekar alanda meyve yetiştirildiği, 10 bin 500 dekar alanının boş arazi olduğu ve belli dönemlerde 157 bin 305 dekar alanın nadasa bırakıldığı Sarıkaya da toplamda 838 bin 705 dekar alanda ekim yapıldığı belirtilmektedir. Sarıkaya ilçesinde Hayvan varlığı olarak 20 bin adet büyükbaş ve 39 bin adet küçükbaş (koyun-keçi) ile 2 bin 500 adet arılı kovan bulunuyor” diye konuştu.

GENEL DURUMLARI ANLATILDI

Toplantının ikici maddesinde, Saraykent ilçesinde bulunan sağlık evi, sağlık ocakları ve ilçe merkezinde bulunan Aile sağlığı merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Mustafa Gezer okudu. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Gezer yaptığı konuşmada, “Saraykent ilçesinde toplum sağlığı merkezine bağlı olarak dört adet sağlık evinin bulunduğu görülmüştür. Dedefakılı sağlık evinde aktif olarak çalışan personellerinin olduğu, Ozan ve Çiçekli sağlık evi personelinin TSM'de görevlendirildiği belirtilmiştir.

Altınsu ve Karapınar sağlık evlerinde personel bulunmadığı, sağlık evinin genel olarak durumunun iyi i olduğu görülmüştür. İlçe merkezinde dört adet Aile hekimliğinin bulunduğu, personel olarak 4 adet aile hekimi, 1 ebe, 2 hemşire, 2 enjeksiyon hemşiresi ve 1 yardımcı personel ile hizmet vermektedir. Toplum sağlığı merkezinde 1 hekim, 2 ebe, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 1 hemşire, 1 şoför ve 1 hizmetli ile hizmet verildiği gerek yerinde inceleme yapıldı” ifadelerini kullandı.

KÖY YOLLARINI ANLATTI

Gündemin son maddesinde İl Özel İdaresi 2023 mali yılı yatırım programı bütçesinden ayrılan ödenekler karşılık tutularak Sarıkaya ilçesine bağlı köylerde yapılan ve yapımı devam eden 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımları hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Yılmaz yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi 2023 mali yılı bütçesinden Sarıkaya ilçesine bağlı köylere yaptırılacak olan 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama projesine 2 Milyon 125 bin lira ayrılarak aşağıda belirtilen köy yollarından; Akbucak köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Selimli köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Deredoğan köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Alembey-Emirbey köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Azapbaşılı köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Karahallı köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Kemallı köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Koççağız köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Doğansaray köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, Kürkçü köyüne 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama, 2’nci kat asfalt kaplama yapılmıştır. Arpalık ve Doğansaray köyü yoluna 2’nci kat 1 kilometre asfalt kaplama olmak üzere Sarıkaya-Baraklı köyleri yoluna bin 850 metre beton asfalt çalışmasının yapıldığı, BSK kaplama projesi kapsamında işlem yapılmadığı, 2023 yılı içerisinde ilçeye bağlı köylerin asfalt yama ve köy yollarının bakım ve onarımlarının yapıldığı, ihtiyaç duyulduğu takdirde köy içi yolları, arazi yollarının greyderle bakım ve onarımlar yapılmıştır” şeklinde konuştu.