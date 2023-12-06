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Niğde’de 6 ilin valisinin katılımı ile Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’da katıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ev sahipliğinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Başkanlığında, düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.

Toplantıya Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile Göç İdaresi Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve Göç İdaresi Başkanlığının yetkililerinin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.