Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları dinlemeye ve sorunları çözmeye devam ediyor.

Valilik makamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, vatandaşların dile getirdiği konuları titizlikle dinleyen Vali Özkan, taleplerini alarak vatandaş odaklı bir yaklaşımla hareket ediyor.

Yetkililere talimatlar veren Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılmasını sağlıyor.

Vali Mehmet Ali Özkan, “Vatandaşlarımızın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını bizzat dinlemek, yerel yönetim olarak sorumluluklarımızı daha etkin bir şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Halkımızın her bir bireyi bizim için önemli, onların mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Vatandaşlar da Vali Özkan’a kendilerine karşı yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Valimizden Allah razı olsun. Bizleri makamında ağırladı. Yakından ilgilendi. Sorunlarımızla ilgili gerekli yerlere talimat verdi. Devletimizin sıcaklığı ve şefkatini bizlere hissettirdi” ifadelerini kullandı.