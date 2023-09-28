Liseli gençlerin, meslek ve kariyer planlamalarına yönelik sorularına da cevap bulabilecekleri yönde söyleşileri önemseyen Yozgat Lisesi Müdürlüğü 27 Eylül 2023 Çarşamba günü Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı konuk etti.



Önceki eğitim öğretim yılı içerisinde de “Yozgat Lisesi Söyleşileri” programlarına farklı başlıklar etrafında konuşmacıları davet eden Okul Müdürü Mustafa Telli kendilerini kırmayan ve bilgilerini okul öğrencileriyle paylaşan akademisyenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata bir ders havasında yürüttüğü konuşmasında "Atom ve Moleküllerin Dünyasına Yolculuk" başlığı etrafında ilgiyle izlenen konulara değinerek atom ve moleküller üzerine merakı olan öğrencilerin sorularına da cevaplar verdi.



Dersinde atom kelimesinin anlamından söz açarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere renkli kalem ve kağıt dağıtarak; onlardan iki atomlu hidrojen molekülünün, karbonmonoksit, karbondioksit, su ve metan gazının moleküler yapılarını çizmelerini ve daha sonra oyun hamurları ile o moleküllerin yapısını 3-boyutlu modellemelerini oluşturarak göstermelerini istedi.

Bu moleküller üzerinden tartışma açarak, atomun yapısı, elektron yerleşimleri, orbitaller, elektron çiftlenmeleri, hibritleşme, molekül oluşumu, atomlar arası bağlar ve ilişkili konuları tartışmaya açtı.

Konuya ilgi duyan az sayıda öğrenciyle bir araya gelerek tatlı bir yol ve üslupla, kolay anlaşılır bir dille anlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya Okul Müdürü Mustafa Telli teşekkür etti. (Haber Merkezi)