Programa Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk, akademik ve idari personel katıldı.



Programın açılışında Yozgat Meslek Yüksekokulu Görsel ve İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü tarafından Ömer Demir için hazırlanan video gösterildi. Ardından Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir açılış konuşması yaparak, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Ömer Demir Hocaya çok teşekkür etti.



Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 1990-2008 yılları arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve 2008-2019 yılları arasında ise İnşaat Bölüm Başkanlığı görevlerini başarılı ve özverili şekilde yürüten Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demir’e üniversiteye sağladığı üstün hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve Üniversite adına bir plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demir ise bu toplantının kendisi için bir veda değil, kaynaşma, birlik beraberlik ve vefa toplantısı olarak gördüğünü belirterek, Rektör Evren Yaşar ve akademik personele teşekkür etti.



Görev süresince üniversitemizin kuruluşu ve gelişiminde gösterdiği büyük fedakarlıklar, yarım asra yakın gerek akademik gerekse de idari hizmetleriyle yetiştirdiği öğrenciler başta olmak üzere rol model olan ve her türlü takdiri hak eden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demir son olarak Meslek Yüksekokulu otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü aşçılık programı öğrencilerinin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürmelerine olanak sağlamak amacıyla oluşturulan atölyenin yenilenmesine katkıda bulundu. (Alpaslan Demir)