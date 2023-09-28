Türkiye genelindeki 81 ilde ilkokul, ortaokul, ve lise düzeylerindeki okullarda geçerli olan bu karar, okul kantinlerinde satılan gıdalara ilişkin önemli değişiklikleri içeriyor.

OKUL GIDASI LOGOSU ERTELENDİ

Yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, okul kantinlerinde satılacak olan hazır ambalajlı gıdalar için okul gıdası logosu uygulaması bir kez daha ertelenmiş oldu. Daha önceki yönetmeliklerle belirlenen 2019, 2020 ve 2023 yılları yerine, yeni yönetmelik ile okul gıdası logosu kullanımı için son tarih 14 Eylül 2026 olarak belirlendi. Bu kararın amacı, öğrencilerin ve velilerin sağlıklı gıdaları tercih etmelerini teşvik etmek ve okul kantinlerinde satılan ürünlerin kalitesini artırmak.

OBEZİTE VE SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ÖNLEM

Son yıllarda Türkiye'de obezite, kanser, şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarının görülme sıklığı ve yaş aralığı önemli ölçüde düşmüş, bu durum özellikle gençlerde kalp krizi gibi ciddi hastalıkların artmasına neden olmuştu. Bu yeni karar, çocukların sağlıklı beslenmesini teşvik ederek bu tür sağlık sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ

Kararın uygulanması için Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği yapacak. Bu kurumlar, okul kantinlerinde satılan gıdaların okul gıdası logosuna uygun olup olmadığını denetleyecekler.

OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11/9/2023” ibaresi “14/9/2026” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 11/9/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Yeni tebliğ ile yukarıda yer alan resimdeki 5. maddenin uygulanması 14 Eylül 2026 tarihine ertelendi. (Haber Merkezi)