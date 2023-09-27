Konuyla ilgili açıklamada bulunan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, işletme beyanlarını hakkında işletmeleri uyardı.

İşletme beyanlarının amacı hakkında bilgi veren İl Müdürü Işık, KOSGEB destek programları, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygulandığını belirtti.



“BAŞVURU YAPABİLECEKLER”

Maliyede mükellef olan, imalat, bilişim, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet yürüten, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KOSGEB destek programlarına başvuru yapabilmekte olduklarının altını çizen Işık, “KOSGEB destek programları modeli işletme başvurusu esasına dayalı bir sistem olup, geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. KOBİ’ler tarafından Yozgat Müdürlüğümüze yapılacak KOSGEB destek programları başvuruları www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden online olarak yapılmaktadır” dedi.

“AKTİF DURUMDA OLMASI GEREKİYOR”

Destek programlarından yararlanmak isteyen, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması gerektiğini belirten Işık, “Destek başvurusu yapacak işletmelerimizin öncelikle, işletmenin niteliği ve sınıfını belirlemek için güncel işletme beyanını KBS üzerinden vermeleri gerekmektedir. Yani, 2022 yılı mali bilanço verilerini KBS girmeleri gerekmektedir. Verilen işletme beyanın idari kayıtlardan eksiksiz olarak gelmesi durumunda beyan sistem tarafından otomatik olarak onaylanmaktadır. Verilerin idari kayıtlardan temin edilememesi veya idari kayıtlar dışında bir veri girişi olması durumunda mevzuata uygunluğu KOSGEB KOBİ Uzmanı personel tarafından kontrol edilecektir” şeklinde konuştu.



“VERİ TABANINA KAYITLI OLMALARI LAZIM”

Işık, “Destek Programlarına başvuru yapmak isteyen ancak KOSGEB veri tabanında kaydı bulunmayan veya işletme beyanı güncel olmayan işletmelerimizin, öncelikle, işletme yetkilisi tarafından e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile KBS Sistemi üzerinden online olarak KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve işletme beyanını güncelleme işlemini yapmaları gerekmektedir. İşletmelerimiz, KOSGEB veri tabanına kayıt, işletme beyanı güncelleme ve destek programlarına başvurular hakkında ayrıntılı bilgileri KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alabilirler” ifadelerini kullandı. (Ahmet Ayverdi)