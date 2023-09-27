İlgi her geçen gün artıyor

Sorgun Belediyesi, vatandaşları bisiklet sporuna ve bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla, ilçede çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede ilçede alt yapısı ile birlikte yenilenen yollara, bisiklet yolları yapılıyor.

Bisiklet yollarının yanı sıra Sorgun Belediyesi, bisiklet sporu ile ilgili çeşitli etkinliklerde düzenleyerek, vatandaşlara bisiklet ve kask hediye ediyor.

Sorgun Belediyesi’nin bisiklet sporuna verdiği öneme değinen Başkan Mustafa Erkut Ekinci, ilçede bisiklet kullanımında son yıllarda artış yaşandığını söyledi. Başkan Ekinci, “Sorgun’da, her yaştan insanımız bisiklet kullanmaktadır. Bisiklet, Sorgun’da hem bir ulaşım aracı hem de bir spor olarak kullanılmaktadır. Trafikte bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımı arttıkça, araç sürücülerinin trafikte bisikletin de olduğu konusunda farkındalıkları artmıştır. Sorgun ilçesinde trafikteki bisikletlilere saygı gösterilmektedir. Sorgun Belediye’mizin bisiklet sporuna verdiği önem ve bisiklet yolları, ilçenin daha yaşanabilir bir yer olmasına katkı sağlamaktadır” dedi. (İHA)