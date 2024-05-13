Yozgat Konuşuldu

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’yu ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milletvekili Süleyman Şahan’ı makamında ağırladı.

Ziyarette Yozgat’a yapılabilecek projeler ve vatandaşların talepleri Milletvekili Şahan tarafından Bakan Yardımcısı Mumcu’ya iletti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şahan, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Batuhan Mumcu Beyefendi’yi makamında ziyaret edip ilimiz özelinde görüşme yaptık. Sayın Bakan Yardımcımıza misafirperverliği ve ilimize göstermiş olduğu alakadan dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.