Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Gülden, TDV Kadın kolları Başkanı ve TDV gönüllüleriyle birlikte Alparslan Türkeş huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Gülden, huzurevi sakinlerine karanfil vererek anneler gününü tebrik etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Gülden, onların hayat tecrübelerini dinledi.

TDV gönüllülerinden oluşan ilahi gurubu, ilahileriyle huzur evin sakinlerinin gönüllerine dokundu.

Gülden, etkinliği düzenleyen TDV kadın kolları sorumlusu Gülşah Nebioğulları ve Diyanet Gençlik ekibine teşekkür etti.