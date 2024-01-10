Yozgat kışa hazır

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Yozgat İl Özel İdaresi, son günlerde artan soğuk hava ve kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Yozgat İl Özel İdaresi, kış aylarının olumsuz etkilerine karşı mücadele etmek üzere geniş ve kapsamlı bir program hazırladı.

İl Özel İdare’nin kar yağışına karşı gerçekleştirdiği önlemler arasında 106 araç bulunuyor.

Yozgat’ta ve ilçelerde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esaslı çalışacak şekilde 176 personel görev yapacak. Meteorolojik verileri de sürekli olarak takip eden ekipler, gece hava sıcaklıklarının sıfır derece altına düşmesi durumunda araç trafiği yoğunlaşmadan, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, vatandaşların kış aylarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için alınan bu tedbirleri titizlikle uygulayarak, olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde beklediğini duyurdu.

Yozgat’ın kışa hazır olduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “İl Özel İdaresi olarak kış tedbirleri kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tam kadro sahada olacağız. Karla mücadele çalışmalarında 106 araç ve 176 personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 görev alacak” dedi.