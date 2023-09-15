Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Tokat çiftçilerini ilgilendiriyor! Tarımsal destek ödemeleri belli oldu

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında çeşitli ürünler için destekler açıklandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere bu yıl ödenecek tarımsal destekler netleşti. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında çeşitli ürünler için dekar başına mazot ve gübre desteği sağlanacak.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için dekar başına 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplamda 149 lira destek verilecek. Ayrıca, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplamda 271 lira destek sağlanacak. Fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin ve şeker pancarı ürünleri için de 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek sunulacak. Kuru fasulye, mercimek, nohut ve aspir ürünleri içinse 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira destek verilecek.

Kütlü pamuk üreticileri içinse dekar başına 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira destek ödenecek. Patates ve soya yetiştiricileri için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira destek alacak. Yağlık ayçiçeği ve kolza (kanola) ürünleri içinse 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira destek sağlanacak. Yem bitkileri üretimi yapan çiftçilere de 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira destek verilecek. Diğer ürünler için ise dekar başına 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek sağlanacak. Ayrıca, nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sunulacak.

Toprak Analiz laboratuvarlarında yapılan analizlerde asgari 50 dekar ve üzeri arazilerde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 lira destek ödemesi yapılacak.

ORGANİK BAL YETİŞTİRİCİLERİNE DESTEK

Organik tarım yapan çiftçilere de unutulmadı. Kategorilere göre dekar başına 30 ila 180 lira organik tarım desteği verilecek. Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı organik kovanlara kovan başına 30 lira destek sağlanacak.

İyi tarım uygulamalarını benimseyen çiftçiler de destekleniyor. İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilere göre dekar başına 30 ile 270 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerine dekara 200 lira ödeme yapılacak.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 30 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 lira destek verilecek.

HAVZALARDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERE DESTEKLER

Havza bazlı ürün desteklemeleri de duyuruldu. Bu çerçevede, kilogram başına buğdaya 100 kuruş, arpa, çavdar, tritikale ve yulafa 50 kuruş, aspir ürününe 55 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, dane zeytine 15 kuruş, kolzaya (kanola) 100 kuruş, kuru fasulye, mercimek ve nohuta 50 kuruş, kütlü pamuğa 160 kuruş, soyaya 60 kuruş, yağlık ayçiçeğine 100 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve zeytinyağına 80 kuruş destek verilecek.

Su sıkıntısı yaşanan bölgelerde nohut, mercimek üreticilerine yüzde 50 ilave destek ödemesi yapılacak. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, belirlenen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanımı ve fındık alan bazlı gelir desteği gibi destekler verilmeyeceği açıklandı.

DESTEKLEMELERDEN ÇKS'YE KAYITLI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER YARARLANACAK

Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar" ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak. (Haber Merkezi/AA)