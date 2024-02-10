Greenpeace Akdeniz, 2023 yılında hava kirliliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda, Türkiye’nin havasını kirli şehirleri açıkladı. Peki bu şehirler hangileri? Bu şehirler arasında Yozgat var mı? İşte detaylar…

Greenpeace Akdeniz, 2023 yılında hava kirliliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ulusal hava kalitesi izleme ağındaki istasyonlardan elde edilen Partikül Madde (PM) 10 verilerini analiz etti.

Greenpeace Akdeniz, 2023 yılında Türkiye genelindeki hava kirliliğiyle ilgili yaptığı analizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine dayanarak en yüksek hava kirliliğine sahip 10 bölgeyi belirledi. İskenderun (Hatay) başta olmak üzere sıralanan bölgelerdeki hava kalitesi endişe verici bir düzeyde. Greenpeace Akdeniz, bu verilerle toplumda hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yapılan analiz sonucunda, Türkiye genelinde hava kirliliğinin en yüksek olduğu 10 bölge şu şekildedir:

İskenderun (Hatay)

Kadıköy-Göztepe (İstanbul)

Iğdır Merkez

Osmaniye Merkez

Elbistan (Kahramanmaraş)

Kadirli (Osmaniye)

Karatay (Konya)

Nazilli (Aydın)

Nilüfer (Bursa)

Kestel (Bursa)