Nikah işlemlerinde yeni dönem başladı. Evlenecek kişiler artık nikah işlemlerinde parmak iziyle doğrulama yapacak.

Nikah işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Evlendirme dairelerinde uygulanacak olan elektronik kimlik doğrulama sistemi ile çiftler, artık parmak iziyle kimliklerini doğrulayabilecek.

Bu yeni uygulama ile birlikte başvurular, Kimlik Elektronik Doğrulama Cihazları (KEC) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Evlendirme memurları, başvuruda bulunan çiftlerin T.C. kimlik kartlarını KEC cihazlarıyla doğrulayarak işlemleri hızlandıracak.

Evlilik için müracaat eden çiftlerin kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra, çiftlere talep ettikleri tarihler için nikâh randevusu verilecek. Bu yeni uygulama sayesinde nikâh öncesi ve nikah günü sahtecilik girişimlerine karşı etkili bir önlem alınmış olacak.

Nikah işlemlerindeki bu dijital dönüşüm, çiftlere daha hızlı ve güvenli bir süreç sunarken, evlendirme memurlarına da daha etkili bir doğrulama aracı sağlayacak. Bu sayede, nikah günü sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşecek, sahtecilik girişimlerinin önüne geçilecek.