Türkülere konu olan Sivas’ın yollarına, İstanbul’a seyahat süresi otobüsle yaklaşık on dört saat sürerken 4 Mayıs’ta başlayacak olan aktarmasız Sivas-İstanbul seferi ile bu seyahat süresi yaklaşık yedi saate kadar düşecek.

Yüksek Hızlı Tren, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

26 Nisan 2023 tarihinde açılan Ankara - Sivas Yüksek Hızlı tren hattı 12 saat süren demiryolu seyahat süresini 2,5 saate indirirken, Ankara - Yozgat arasını da 1 saate düşürdü. Yüksek Hızlı Tren seferleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 4 Mayıs’ta hizmete başlayacak aktarmasız Sivas - İstanbul seferleri için geri sayım başladı.

“AKRABALIK İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK”

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, hızlı tren sayesinde akrabalık ilişkilerinin güçleneceğini ifade ederek, “Sivaslıların Sivas dışında en çok yaşadığı il İstanbul. Sivas’ta 650 bin civarında yaşayan Sivaslı varken İstanbul’da 754 bin Sivaslı yaşıyor. Bu seferlerin açılmasıyla birlikte İstanbul’daki hemşerilerimiz memleketlerine çok daha hızlı şekilde kavuşacaklar. Bu durumun şehrimize çok büyük avantajları olacak. En büyük avantajlarından biri akrabalık ilişkilerimiz güçlenecek. İkinci olarak şehrimizde turizm anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sivas kadim bir şehir. Bir zamanlar Selçukluya başkentlik yapmış. Osmanlı devletine eyaletlik yapmış. Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir şehir. Aslında baktığımızda kültürel ve tarihsel açıdan çok zengin bir yapıya sahibiz. Sadece Sivaslılar değil Sivas dışında İstanbul’dan Eskişehir ve Ankara’dan çok sayıda Sivas’ı görmek isteyen vatandaşlarımızın da hızlı trenle Sivas’a ulaşacaklarını düşünüyorum. Bu çalışmalar için ulaştırma bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“HIZLI TREN İLE SİVAS - İSTANBUL ARASINDA BİR KÖPRÜ KURACAĞIZ”

Sivaslıların özellikle Sivas’a karşı müthiş bir muhabbeti olduğunu belirten Başkan Uzun, “Özellikle Sivas’a özlem duyan, Sivas’a karşı muhabbet besleyen, hayatının bir dönemini Sivas’ta geçirmiş olan vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde geleceklerini düşünüyorum. Bunlarla birlikte şehrimize bir köprü kuracağız. Bunu da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile sağlayacağız. Hızlı tren istasyonun olduğu bölge de acil bir otopark ihtiyacımız var gerekli değerlendirmelerimizi yaptık. Hızlı trenle Sivas’a gelen vatandaşlarımızı güzel bir ortamda karşılamak istiyoruz. Hem otopark hem de Sivas’ı tanıtan kültürel yemekler, tarihi ve geleneksel eşyalara kadar o alanı hazırlayacağız. Böylece şehrimize gelen misafirlerimiz güzel bir alanla karşılaşacaklar. 4 Mayıs itibarıyla artık hızlı tren seferleri aktarmasız şekilde başlıyor. İstanbul’da yaşayan Sivaslı hemşerilerimizi Sivas’a bekliyoruz. Çay içmeye, kahve içmeye bekliyoruz. Şimdiden kendilerini davet ediyoruz. Sivas’a sahip çıkalım. Sivas’ın insanı çok vefakâr. Hızlı tren ile Sivas-İstanbul arasında bir köprü kuracağız” şeklinde konuştu.

“BU HİZMETE GEREKSİZ DİYENLER ÜLKEYE ZARAR VEREN KİŞİLERDİR”

Sivaslı vatandaşlar ise “Milletimize ve devletimize hayırlı olsun. Çok memnun olduk. Bu zamana kadar Sivas’a yapılan en büyük hizmetlerden biri bu oldu. Hem maddi hem de manevi açıdan çok iyi oldu. Bu hizmete gereksiz diyenler Sivas’ı sevmeyenler ve ülkeye zarar veren kişilerdir” dedi.