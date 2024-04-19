Akdağmadeni’nde bulunan, 1400 rakım yüksekliğinde, 30 bin hektarlık alanda 1990 yılında kurulan Fidanlık Şefliği, yeşilin ve doğanın korunması için önemli bir rol üstleniyor.

Hizmet veren fidanlık şefliği, hem yerel ekonomiye katkı sağlayarak istihdamı artırıyor hem de doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Toplamda 6 milyon fidanın bulunduğu bu fidanlık, yapraklı ve tüplü olmak üzere geniş bir çeşitlilik sunuyor. Karaçam, sarıçam, ladin, huş, ardıç, mahlep, badem, alıç, kuşburnu, ahlat ve çakal eriği gibi birçok farklı türün üretimi ve bakımı burada gerçekleştiriliyor. 2024 yılında, sahada devam eden üretim faaliyetleri kapsamında 3 milyon fidanın daha üretimi gerçekleştiriliyor. Şu an itibariyle ise 1 milyon 500 bin sarıçam ve karaçam fidanının üretimi devam ediyor. Fidanlık alanında, Akdağmadeni'ne bağlı Çulhalı köyünden gelen 50 çalışan, Yukarıculhalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin katkılarıyla, 10 ay boyunca üretim ve bakım işlerinde görev alıyor. Bu işbirliği, köy halkının istihdamına da olumlu katkılarda bulunuyor. Fidanlık Şefliği'nde çalışan 8 personel ise, fidanlıkla ilgili tüm hizmetleri başarıyla yürütüyor. Onların özverili çalışmaları, fidanlık alanının verimliliğini ve doğal dengesini korumaya yönelik önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerine yer verildi.