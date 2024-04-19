Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hasar tespit ekipleri depremden etkilenen tüm köy, mahalle ve beldelerde çalışmalarına devam ediyor” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni Kaymakamlıklarımıza, köy ve mahalle muhtarlarına, emniyet ve jandarma birimlerimiz ile köy, mahalle ve beldelerimizde görev alan hasar tespit ekiplerimize doğrudan yapabilecektir. İlgili Kaymakamlıklarımız vatandaşlarımız müracaatları için hafta sonu da açık bulunacaktır.”

Valilik hasar tespit müracaatları hakkında irtibat numaralarını şu şekilde paylaştı:

Kadışehri Kaymakamlığı

0505 804 29 55

Akdağmadeni Kaymakamlığı

0536 764 35 89

Aydıncık Kaymakamlığı

0533 720 63 39

Çekerek Kaymakamlığı

0546 804 77 41

Valilik Kriz Merkezi (GAMER)

0532 455 42 72

ÇADIRLAR KURULDU

Depremden etkilenen ilçeler ve köylerde yapılan saha tespit çalışmaları sonucunda, vatandaşların talebi doğrultusunda, AFAD, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri tarafından gece boyu çalışılarak çadırlar kuruldu.